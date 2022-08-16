عاجل.. الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ«التجلي الأعظم» في سيناء

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنّ الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خاصةً مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام في سيناء، ومدن المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وصواري، فضلًا عن تطوير منطقة القاهرة التاريخية، وكذلك سلسلة مشروعات سكن كل المصريين.