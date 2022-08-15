السيسي يوجه بالتعاقد مع «دويتش بان» الألمانية لإدارة منظومة القطار الكهربائي

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، بحضور نيكوربنوف رئيس مجلس إدارة شركة سكك حديد ألمانيا «دويتش بان»، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، واللواء شريف حسن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.

وأكد السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أنّ اللقاء تناول استعراض التعاون بين وزارة النقل وشركة سكك حديد ألمانيا «دويتش بان»؛ لتشغيل وإدارة منظومة القطار الكهربائي السريع.

القومية للأنفاق تتعاقد مع شركة ألمانية لإدارة القطار الكهربائي

واستعرض الفريق كامل الوزير جهود الوزارة بهدف بلورة التعاقد بين الهيئة القومية للأنفاق والشركة الألمانية، لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر بخطوطه الثلاثة والبالغ طولها 2000 كيلومتر، بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً في شركة السويدي إليكتريك.

وعبر رئيس الشركة الألمانية «دويتش بان» عن تشرفه بلقاء الرئيس، متطلعا للتعاون مع وزارة النقل في إدارة وتشغيل منظومة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذه في مصر بخطوطه الثلاثة، موضحًا أنّ الشركة الألمانية أيضا ستقوم بتأهيل وتدريب المهندسين والفنيين المصريين.

وأشاد رئيس الشركة الألمانية بحجم الإنجازات التنموية التي شهدتها الدولة المصرية، خلال السنوات الأخيرة بقيادة الرئيس السيسي.

الرئيس يوجه بالتركيز على الجانب التأهيلي للكوادر البشرية الفنية

وأكد الرئيس تقدير مصر للخبرة الألمانية في مجال نظم الإدارة والتشغيل، والتي تتسم بالحوكمة الدقيقة، موجهًا بالبدء الفوري في التعاقد مع الشركة الألمانية.

كما وجّه بالتركيز على الجانب التأهيلي للكوادر البشرية الفنية، وذلك بنقل ثقافة العمل الألمانية التي تتسم بالدقة والانضباط الشديد وجودة الإنتاج، بهدف صياغة وصقل شخصية الكوادر البشرية الفنية المصرية.

وأوضح المُتحدث الرسمى أن الشركة الألمانية دويتش بان تُعد الأكبر في مجال شركات إدارة وتشغيل خطوط القطارات في أوروبا ومن ضمن الشركات الكبرى المماثلة على مستوى العالم، ويتبعها أكثر من 500 شركة فرعية في مجالات السكك الحديدية ونقل البضائع وإدارة البنية التحتية ذات الصلة بالقطارات الكهربائية.