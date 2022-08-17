درجات الحرارة اليوم الأربعاء 17-8-2022 في مصر.. ارتفاع الرطوبة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم على كل الأنحاء في بيان صادر عنها، والتي كشفت عن وجود ارتفاع في نسب الرطوبة ودرجة المحسوسة ما يزيد من الإحساس بالحرارة.

حالة الطقس اليوم

وأعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد، أن حالة الطقس اليوم يسودها أجواء شديد الحرارة رطب نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء ومحافظات جنوب البلاد، في حين يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء.

وأوضح خبراء الرصد والتتبع بالهيئة، أن اليوم تتكون في الساعات الأولى من الصباح الباكر الشبورة المائية، خفيفة على الطرف المؤدية من وإلى الطرق الصحراوية والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، كما تنشط الرياح على جنوبي سيناء والبلاد.

درجات الحرارة اليوم

ووفق خبراء الهيئة العامة للأرصاد، جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في كل الأنحاء المختلفة، كالتالي:

القاهرة 34 - 25

الإسكندرية 31 - 24

وادي النطرون 35 - 25

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 33 - 25

دمنهور 33 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 30 - 24

السلوم 32- 21

سيوة 37 - 22

بورسعيد 31- 25

دمياط 31 - 25

الزقازيق 35 - 25

المنصورة 34 - 26

الإسماعيلية 35 - 26

السويس 35 - 25

العريش 32 - 24

رفح 31 - 23

رأس سدر 36 - 29

نخل 34 - 19

نويبع 37 - 27

طابا 35 - 26

كاترين 32 - 19

الطور 33- 27

شرم الشيخ 38- 29

الغردقة 37 - 28

مرسى علم 38 - 29

الفيوم 35 - 25

بني سويف 35 - 25

المنيا 36 - 24

أسيوط 37- 24

سوهاج 38 - 27

قنا 40 - 28

الأقصر 41 - 28

أسوان 42 - 29

إدفو 42 - 28

أبوسمبل 39- 28

الوادي الجديد 40 - 25

شلاتين 38 - 27

أبو رماد 38- 27

حلايب 35 - 28

رأس حدربة 34 - 27