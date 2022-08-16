الأرصاد: استمرار ارتفاع نسب الرطوبة وزيادة الإحساس بحرارة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار ارتفاع الرطوبة وزيادة الإحساس بحرارة الطقس المتوقع أن يكون شديد الحرارة غدًا ورطبًا على معظم الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، ومتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدًا درجة حرارة 34 درجة مئوية بينما درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة غدًا 37 درجة مئوية.

شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة

وشرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشور لها على «فيس بوك» أن درجة الحرارة المحسوسة بالسواحل الشمالية تسجل 34 درجة مئوية، وشمال الصعيد تسجل درجات الحرارة 39 درجة مئوية، وجنوب الصعيد تسجل 42 درجة مئوية، موضحًا أن الشبورة المائية الخفيفة تتكون صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التي سرعان ما تنقشع.

درجات الحرارة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية كالآتي:

القاهرة 34 - 25

الإسكندرية 31 - 24

وادي النطرون 35 - 25

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 33 - 24

دمنهور 32 - 24

بلطيم 31 - 25

مطروح 30 - 24

السلوم 32- 21

سيوة 37 - 22

بورسعيد 31- 25

دمياط 30 - 25

الزقازيق 35 - 25

المنصورة 35 - 26

الإسماعيلية 35 - 26

السويس 35 - 25

العريش 30 - 24

رفح 30 - 23

رأس سدر 38 - 29

نخل 34 - 19

نويبع 38 - 27

طابا 35 - 26

كاترين 32 - 19

الطور 33- 27

شرم الشيخ 38- 29

الغردقة 38 - 28

مرسى علم 39 - 29

الفيوم 35 - 25

بني سويف 36 - 25

المنيا 37 - 24

أسيوط 37- 24

سوهاج 38 - 27

قنا 40- 28

الأقصر 41 - 29

أسوان 41 - 29

إدفو 40- 28

أبوسمبل 39- 28

الوادي الجديد 40 - 25

شلاتين 38 - 27

أبورماد 38 - 27

حلايب 35 - 28

رأس حدربة 34 - 27