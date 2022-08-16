إصابة وزير التنمية المحلية في حادث سيارة على طريق وادي النطرون

أُصيب اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بإصابات خفيفة، قبل قليل، إثر تعرضه لحادث تصادم سيارته مع جرار زراعي على طريق «الضبعة».

وقالت مصادر في هيئة الإسعاف المصرية، لـ«الوطن»، إنّ الحادث خلّف 4 مصابين، وأنّ حالة الوزير جيدة وإصاباته خفيفة.

وأوضحت المصادر، أنّ اللواء هشام آمنة مصاب بكدمات بسيطة، وأنّه ذهب لمستشفى العلمين النموذجي للاطمنئان عليه وإجراء فحوصات وأشعة، وتلقى العلاج اللازم هو والمصابين في الحادث.