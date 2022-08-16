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إصابة وزير التنمية المحلية في حادث سيارة على طريق وادي النطرون

مصادر: إصابات الوزير خفيفة وتلقي العلاج اللازم في مستشفى العلمين

كتب:

وائل فايز
03:19 م | الثلاثاء 16 أغسطس 2022
وزير التنمية المحلية

وزير التنمية المحلية

أُصيب اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بإصابات خفيفة، قبل قليل، إثر تعرضه لحادث تصادم سيارته مع جرار زراعي على طريق «الضبعة».

وقالت مصادر في هيئة الإسعاف المصرية، لـ«الوطن»، إنّ الحادث خلّف 4 مصابين، وأنّ حالة الوزير جيدة وإصاباته خفيفة.

وأوضحت المصادر، أنّ اللواء هشام آمنة مصاب بكدمات بسيطة، وأنّه ذهب لمستشفى العلمين النموذجي للاطمنئان عليه وإجراء فحوصات وأشعة، وتلقى العلاج اللازم هو والمصابين في الحادث.

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محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.