«معلومات الوزراء»: «وكالة فيتش تُعدد إيجابيات التعديل الوزاري في مصر»

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء «إنفوجرافيك»، جديد بعنوان «فيتش: التعديل الوزاري الأخير خطوة جيدة للمضي قدمًا في الخطط التنموية بمصر».

سلط المركز الضوء على تقرير أصدرته «فيتش» في 15 من أغسطس الجاري، يُحلل التعديلات الوزارية وآثارها الإيجابية على استقرار الخطط التنموية في مصر، وجاء في الإنفوجرافيك أن «فيتش»، قررت الإبقاء على تصنيف مصر في مؤشر الوضع السياسي بالبلاد، بسبب الآثار الإيجابية التي سيشكلها التعديل الوزاري الأخير، ووصفت الوكلة التعديل الوزاري بأنه تحرك حكومي يؤكد جدية الدولة في التعامل مع تبعات الأزمة الأوكرانية.

وكالة فيتش تُعدد إيجابيات التعديل الوزاري

وتستعرض «الوطن»، في نقاط، ما ذكرته وكالة فيتش حول التعديل الوزاري الأخير كالتالي:

- مهم لاستمرارية السياسات المصرية وعملية صنع القرار واتساقها.

- يساعد على تحقيق أهداف الخطط التنموية الاقتصادية.

- يعزز إمكانات مصر لتحقيق تقدم فيما يخص برامج زيادة مشاركة القطاع الخاص في الخطط التنموية المصرية.

- التعديلات الوزارية تعزز جهود التنمية التي بذلتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية:

- يمثل تعيين وزير سياحة جديد فرصة لرسم خطة تسويقية ضخمة لجذب السائحين.

- تسهم التعديلات في وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والقوى العاملة في تحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مشاركة القوى العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

مواصلة خطة تعزيز مشاركة القطاع الخاص

وكانت الحكومة المصرية وضعت خطة طموحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد فيما يزيد على 80 قطاعا ونشاطًا اقتصاديًا، حيث تسعى الحكومة إلى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر وتقليل الاعتماد على الأموال الساخنة.