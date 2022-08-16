تكريم فريق البريد للمصارعة بعد حصوله على بطولة العظماء الخمسة الدولية

نظمت الهيئةُ القوميةُ للبريد احتفاليةً لتكريم فريق المصارعة بنادي البريد، بعد حصوله على بطولة العظماء الخمسة الدولية للمصارعة الحرة والرومانية، التي أقيمت في جنوب أفريقيا الشهر الجاري، وتأهلهم لبطولة العالم التي ستقام في بلغاريا أكتوبر المقبل.

بطولة العظماء الخمسة للمصارعة الحرة والرومانية

وكرّم الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، فريق المصارعة من أبناء الهيئة بعد حصوله على بطولة العظماء الخمسة الدولية للمصارعة الحرة والرومانية وتأهلهم لبطولة العالم التي ستقام في بلغاريا أكتوبر القادم؛ وذلك تقديرًا لما حققوه من إنجازات في المجال الرياضي ودعمًا لهم وتحفيزًا على بذل المزيد من العطاء والتفوق.

وقال «فاروق»، إن ما حققه فريق البريد للمصارعة إنجاز يستحق التقدير ويضاف إلى سلسلة النجاحات والإنجازات التي حققها نادي البريد المصري خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن العاملين هم الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الهيئة في تنفيذ خطط النجاح؛ لذلك نحرص دائمًا على تكريم المتميزين منهم في جميع المجالات، ومن بينها المجال الرياضي؛ وذلك دعمًا للتنافس الإيجابي بين العاملين وحثهم على التميز وتأكيدًا على دورهم الفعال في دعم مسيرة نجاح الهيئة وتحقيق رسالتها.

الفريق حصل على 24 ميدالية متنوعة

يذكر أن فريق نادي البريد المصري حصل خلال البطولة على 24 ميدالية متنوعة؛ حيث حصل لاعبو الفريق على 11 ميدالية ذهبية، و6 ميداليات فضية، و7 ميداليات برونزية، وذلك في منافسات المصارعة الرومانية والحرة للكبار وبطولة الأساتذة، ليحتل بذلك الفريق المركز الأول في ترتيب الفرق الأكثر حصولا على ميداليات ويحصل على كأس بطولة الأساتذة للمصارعة الرومانية والحرة.

نتائج اللاعبين في البطولة

وحصل اللاعب صالح عمارة (بطل العالم)، وزن 130 ك، على 4 ميداليات ذهبية، وحصل اللاعب محمد دعوة، وزن 78 ك، على ميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية، وحصل اللاعب طارق أبو الوفا، وزن 62 ك على ميداليتين ذهبيتين، أما اللاعب محمد عطفت، وزن 88 ك، فحصل على ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين، واللاعب أحمد سعيد، وزن 100 ك، فحصل على ميدالية ذهبية وميدالية فضية وميداليتين برونزيتين، واللاعب مصطفى فرحات، وزن 92 ك، فحصل على ميدالية ذهبية وميدالية فضية وميداليتين برونزيتين، أما اللاعب عصام عبدالوهاب، وزن 72 ك، فحصل على ميدالية فضية وميدالية برونزية، واللاعب السيد مليجي، وزن 82 ك، فحصل على ميدالية فضية وميدالية برونزية.