السجن 3 سنوات لعامل متهم بتصوير سيدات داخل حمام مطعم بمطروح

أصدرت محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار عزت كامل مصطفى رئيس الدائرة الأولى، وعضوية المستشارين الدكتور أيمن أحمد رمضان، ومصطفى قايد محمود، وسكرتير المحكمة، محمود بلال، حكمها بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل، للمتهم بتصوير السيدات في أحد الحمامات داخل مطعم شهير في الساحل الشمالي، حيث تقدمت سيدة تُدعى «ن. م. أ.» ببلاغ تتهم فيه المدعو «ع. م. ع.»، عامل في المطعم، بوضع تليفونه داخل حمام السيدات، وفتح الكاميرا على وضع التصوير.

بلاغ سيدة بتصوير داخل حمام السيدات

بدأت الواقعة بانتشار مقطع فيديو على مواقع السوشيال ميديا، يظهر سيدة تُدعى «ن. م. أ.»، ربة منزل، داخل أحد المطاعم الشهيرة، في الساحل الشمالي، تشكو فيه من قيام أحد العمال بوضع هاتفه بجوار قاعدة الحمام الخاص بالسيدات، أثناء دخولها الحمام مما أثار فزعها، وتوجهت لقسم شرطة العلمين، وحررت المحضر رقم 1086 لسنة 2022 جنح العلمين.

تحريات مباحث العلمين

وبتكثيف التحريات والبحث حول بلاغ السيدة، توصلت التحريات من خلال ضباط مباحث قسم العلمين، أنه حال تواجد المجني عليها في مطعم بالساحل الشمالي بنطاق دائرة قسم العلمين، شاهدت المتهم، عامل نظافة في المطعم خلال تظاهره بتنظيف دورة مياه السيدات، وحال تواجدها على الحوض شاهدت الهاتف المحمول داخل غرفة دورة المياه المتواجدة خلفها، حيث فؤجئت به، والكاميرا تعمل على التصوير فيديو فاستغاثت بإحدي السيدات المتواجدات، وتبين أن هذا الهاتف ملك عامل النظافه وأنه وضعه عن عمد.

المتهم يعترف بالتحرش

واعترف المتهم أمام النيابة العامة في العلمين بأنه وضع الهاتف في حمام السيدات، بقصد التصوير، ووجهت له تهمة التحرش، وأحيل للمحاكمة الجنائية أمام محكمة مطروح، التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبته بالسجن 3 سنوات.