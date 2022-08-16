تحصين 88 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات المواطنين.

حملة لتحصين الماشية في الإسكندرية

وقال «الشريف» في بيان اليوم، إنه منذ انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وحتى 15 أغسطس الجاري، وتم تحصين ما يقرب من 88 ألف رأس ماشية (أبقار- جاموس - أغنام - ماعز)، لافتا أنه تم تكليف مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتورة صباح جارح بتكثيف حملات تحصين الماشية للقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتسمم الدموي للحفاظ على ثروتنا الحيوانية.

وأشاد محافظ الإسكندرية بالمجهود الذي تبذله مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتورة صباح جارح، في تحصين وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، حيث تعمل المديرية على التسهيل على مربي الماشية من خلال إرسال قوافل طبية إلى المناطق الأكثر احتياجا لتقديم الخدمات البيطرية بها.

تحصين 13586 رأس ماشية خلال أسبوع

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة صباح جارح، أنه خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، تم تحصين 13586 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بالإضافة إلى تحصين 500 رأس ماشية ضد التسمم الدموي، كما قام الأطباء بفحص وعلاج 270 حيوانا (أبقار- جاموس - أغنام - ماعز - دواب)، وعن الثروة الداجنة فقد تم تحصين 3500 طائر ضد إنفلونزا الطيور، بالإضافة إلى 3800 طائر ضد الأمراض المختلفة.

وأشارت أنها وجهت العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين لعمل ندوات لتوعية مربي الحيوانات بكيفية تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتعظيم الاستفادة منها، حيث عقدت خلال الأسبوع الماضي 39 ندوة إرشادية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، وحرصا على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.