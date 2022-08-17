انتفاخ تحت العين.. استشاري يوضح الأسباب وطرق الوقاية منه

قال الدكتور ياسر محمد كامل، استشاري طب وجراحة العيون، إن علاج انتفاخ تحت العين يكون حسب السبب والبحث في كيمياء الشخص المريض فالأعراض المفاجئة أو التي تستمر لمدة طويلة يبدأ الشخص في أخذ الأدوية التي تسبب نزول المياه من الجسد وبعض الأدوية التي تساعد في تقليل التورم بوجه عام وأيضاً «كمادات المياه الساقعة».

أسباب ظهور انتفاخ تحت العين

وأضاف «كامل» لـ«الوطن»، أن انتفاخ تحت العين له العديد من الأسباب منها احتجاز السوائل في الجسد سواء من خلال الكلي أو القلب أو الضغط أو اختلال في كيمياء الدم وترهل العضلات والشيخوخة أو أسباب خلقية أو وراثية أو عائلية في بعض الحالات.

وأكد أنه في حالة استمرار انتفاخ تحت العين لمدة كبيرة فقد تكون أسبابه وراثية أو في حالة ظهوره فجأة وإصابة المريض به فتكون عوامل ظهوره طارئة أو عابرة مثل التعرض لصدمة أو تلوث أو ميكروب أو التهابات أو بعض أنواع الحساسية التي تؤدي إلى تورم خفيف تحت الجلد.

أعراض انتفاخ تحت العين

وأوضح أن أعراض انتفاخ تحت العين تختلف حسب السبب الأساسي للإصابة لافتاً إلى أن الأعراض العامة تتمثل في وجود حرقان أو ألم بها، ويتم تشخصيه عن طريق الذهاب إلى طبيب مختص في حالة التعرض لأي تورم في العين أو تحت الجفون غير طبيعي ويتم علاجه حسب سبب الانتفاخ والعلاج المناسب له.

ممارسة الحياة بشكل طبيعي وأخذ قسط كاف من النوم أحد أسباب الوقاية من انتفاخ تحت العين

وأشار أن الوقاية من انتفاخ تحت العين يكون عن طريق أن يمارس الشخص حياته وسلوكياته بشكل طبيعي ويقوم بعمل التحاليل كل 6 أشهر أو سنة مِع الراحة والنوم بشكل كافٍ وصحيح لأن السهر يؤدي إلى التورم ولكن علاقته ضعيفة لأن التورم يكون مؤقتاً في هذه الحالة.