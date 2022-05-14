بعد وفاة شاب بالغربية.. تحذير لـ«مصابي الحساسية»: قرصة النحل قد تسبب التسمم

كشف الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، تفاصيل الإجراءات الواجب اتخاذها وتطبيقها من قبل أصحاب المناحل والباحثين في التعامل مع مختلف المناحل وخلايا النحل في أي مكان، قائلا: «التعامل مع المناحل له اشتراطات أمان واجب توافرها تجنبا للدغات النحل المختلفة خاصة مع أصحاب الأمراض المرتبطة بوجود حساسية أيا كان نوعها، فالأول قبل الدخول إلى المنحل يتم عمل ما يسمى بالتبخير وهو إطلاق أدخنة بسيطة تعمل على تهدئة النحل وإرجاعه لمكان الخلية التابع لها، وبعد ذلك يجب أن يرتدي الشخص المتعامل مع المناحل البدلة والواقيات الحامية من اللدغات المختلفة وذلك قبل التوجه للمنحل بمسافة وغرفة خاصة، وألا يكشف عن أي جزء من جسده أثناء التواجد بالمنحل».

استشاري حساسية يكشف تفاصيل وفاة الأشخاص بالحساسية

وأوضح عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على الأشخاص المصابين بحساسية تجنب المناحل بمختلف أنواعها، خاصة أن بعض الفئات مع لدغات النحل يصابون بسكتة قلبية، مؤكدا أن الجامعات وكليات الزراعة والمراكز البحثية تطبق الإجراءات الاحترازية والبحثية التي تحقق سلامة جميع الأشخاص.

حساسية الصدر

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور طه عبدالحميد عوض، استشاري أمراض الحساسية، تفاصيل إصابة أي شخص بلدغات نحل ويكون من المصابين بأمراض الحساسية، قائلا: «الحساسية أنواع ولكل منها درجة خطورة، وبالنسبة للدغات النحل فهي تمثل خطورة كبيرة على المصابين بحساسية صدرية»، مضيفا أنه بالنسبة لحساسية الصدر فإن قرصة النحل للشخص تعمل على إفراز سموم يستجيب لها جهاز المناعة، وبالتالي يفرز مواد كيماوية، ومن ثم يؤثر على الشعب الهوائية فتؤدي إلى انسدادها، وبالتالي تحدث حالة للوفاة إذا لم يتم عمل الإسعافات الأولية ووضع الشخص على جهاز تنفس وإسعافه.