بعد وفاة فتاة الغربية بـ«قرصة نحلة».. استشاري مناعة تحذر مرضى الحساسية

حالة من الجدل والتساؤلات أثارتها وفاة فتاة الغربية متأثرة بإصابتها بلسعة النحلة أدت لسقوطها وفقدان وعيها، وانتقلت للمستشفى بعد يومين من تعرضها للسعة النحل، حيث تأثرت بصدمة حساسية حادة أدت لتوقف القلب، ما أثار تساؤلات الكثير حول إمكانية تسبب لسعة نحلة في وفاة الشخص.

«قرصة النحلة» لها أضرار كثيرة بجانب الفوائد الخاصة بها

وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن «قرصة النحلة» لها أضرار كثيرة بجانب الفوائد الخاصة بها والتي قد تستخدم كنوع من العلاج في روماتيزم المفاصل وكذلك تحسين الدورة الدموية، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن لها أضرار، وخاصة على مرضى الحساسية، ومن الممكن أن تسبب آلاما شديدة تتسبب في وفاة الشخص: «في ناس ممكن تتألم من قرصة النحلة جدا لدرجة أني ممكن ضغطها ينخفض أو يفقد الوعي من الألم الشديد».

وتابعت استشاري المناعة أنه يجب على الأشخاص تجنب قرصة النحلة حتى لا تسبب لهم حساسية في الجسم كله وكذلك ضيق في التنفس وتورم في الحنجرة: «نحاول على ما قد نقدر نتجنب قرصة النحل عشان في ناس كتير عندها حساسية من قرص النحلة وممكن يحصلها تورم في الحنجرة وصعوبة في التنفس»، لافتة إلى أن إذا ظهرت على الشخص هذه الأعراض فعليه التوجه بأقصى سرعة إلى أقرب مستشفى لتناول العلاج اللازم.

الإسعافات اللازمة عند تعرض الشخص لـ«قرصة نحلة»

وكشفت «عبد الوهاب» عن الإسعافات اللازمة عند تعرض الشخص لـ«قرصة نحلة»، إذ يجب عليه أن يقوم بتبريد مكان الإصابة بالثلج، ومن الممكن أن يأخذ الشخص دواء مضادا للحساسية، أما إذا كان الشخص من مرضى الحساسية فعليه التوجه للمستشفى: «النحلة بتسيب الجزء الأخير بتاعها في مكان القرصة، فالشخص المفروض يزيله وبعدين يبرد مكانها بالتلج ولكن لو كان مريض حساسية يروح للدكتور على الفور».