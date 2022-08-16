وزير الري: نتعاون مع المحافظين لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لمتابعة موقف المشروعات المائية التي يجري تنفيذها بنطاق المحافظة، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية، والموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع، وهنأ «رحمي» وزير الري على توليه مهام منصبه الجديد.

وأعرب «سويلم» عن سعادته بلقاء محافظ الغربية، مؤكداً استمرار التعاون بين الوزارة والمحافظة في كل الموضوعات المتعلقة بالموارد المائية، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة خلال فترة أقصى الاحتياجات لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية بمختلف المحافظات، بالتنسيق مع الأجهزة المحلية لتنفيذ السياسة المائية بكل محافظة.

إزالة التعديات في نطاق محافظة الغربية

واستعرض وزير الري، موقف حملات إزالة التعديات في نطاق محافظة الغربية، إذ جرت إزالة 5132 مخالفة على مساحة 522 ألف متر مربع، موضحا أن حملات الإزالة الموسعة للتعديات لا تزال جارية في جميع المحافظات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.

واستعرض «رحمي» موقف مشروعات تأهيل الترع التي جرى تنفيذها داخل نطاق قرى مركز زفتى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، إذ جرى تأهيل 13 كيلومترا من الترع، وجار العمل في 66 كيلومترا أخرى بزمام مركز زفتى.

تأهيل الترع داخل مراكز الغربية

وتناول اللقاء موقف أعمال تأهيل الترع داخل مراكز المحافظة المختلفة، إذ جرى الانتهاء من تأهيل 263 كيلومترا حتى تاريخه، وجار العمل في تأهيل ترع بأطوال 159 كيلومترا أخرى بزمام المحافظة.

وتناول اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تحسين نوعية مياه مصرف «كتشنر» الذي يستهدف تحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين في محيطه بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، وأعمال تدعيم قناطر زفتى الواقعة على فرع دمياط شمال مدينة زفتى، وأعمال تدعيم قنطرة «عمر بك» بنطاق محافظة الغربية.