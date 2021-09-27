وزير الري: تشغيل آبار المياه الجوفية بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، إنَّ الدولة المصرية تعمل على حفظ استدامة مورد المياه الجوفية، إذ انتهت المرحلة الأولى من الدراسة التي تعدها الوزارة بالتعاون مع جامعة القاهرة، حيث جرى تحديد الأماكن التي يمكن تنميتها وأخرى لا تصلح للتنمية.

نعمل على حفظ استدامة مورد المياه الجوفية

وأضاف «عبدالعاطي» خلال كلمته بحفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «عملنا على تحويل تشغيل آبار المياه الجوفية للعمل بالطاقة الشمسية بالوادي الجديد، وجرى تحويل 282 بئرا تعمل بالطاقة الشمسية، وجار تحويل 106 آبار بالوادي الجديد والواحات البحرية لترشيد المياه المستخرجة من الآبار».

52 منشأة في الوجه القبلي قيد التأهيل

وتابع: «وبالنسبة للخطة الاستراتيجية لتأهيل المنشآت المائية فإن هناك 52 منشأة في الوجه القبلي مقابل 101 منشأة في الوجه البحري، ونعمل على الحفاظ على كل المنشآت في حالة جيدة».

وتسهم محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد في تحويل مسار مصرف بحر البقر، ومعالجته (ثلاثيًا) يوميًا إلى شمال سيناء، من خلال سحارة السلام جنوب بورسعيد، لتسهم في استصلاح 400 ألف فدان في سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق و30 يونيو، وبئر العبد والسر والقوارير.

وتعمل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، على إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة منها الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي وبالتالي تسهم في زيادة الصادارات وتقليل الواردات، كما تعمل على خلق فرص عمل تصل إلى 40.2 ألف فرصة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تقليل المياه المهدرة من الصرف الزراعي من خلال إدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الترع والمجاري المائية وأعمال البناء.