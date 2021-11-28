وزير الري يبحث استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار بالوادي الجديد

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد؛ لمناقشة موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة، والضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية، ومتابعة منظومة المراقبة والتحكم في آبار المياه الجوفية بالمحافظة.

استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار

وأكد وزير الري، في بيان، اليوم الأحد، ضرورة الالتزام التام بتطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام المياه الجوفية، الأمر الذي يسمح بتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة، بالإضافة للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار، في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات والتحكم في معدلات السحب من المخزون الجوفي، مع التوسع في التحول لاستخدام نظم الري الحديث بديلًا عن الري بالغمر، الأمر الذي يؤدي لترشيد الاستخدامات المائية وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.

تركيب أجهزة رصد وتحكم لـ19 بئرًا

وأشار «عبد العاطي» إلى أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الوادى الجديد، وجرى تم تركيب أجهزة رصد وتحكم لـ19 بئرًا، يتم مراقبتها وتشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد من غرفة تشغيل مركزية؛ لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حدى وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة، وتضمن هذه الآلية سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذي القرار بهدف الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية.

استخدام مقياس الرطوبة في عدة مواقع بالوادى الجديد

وأضاف أنه تم استخدام مقياس الرطوبة في عدة مواقع بالوادى الجديد، وربطها بمنظومة التحكم، التي تقوم بنقل بيانات مقياس الرطوبة إلى المزارعين بشكل فوري عن طريق رسائل نصية على الهواتف المحمولة؛ لتمكينهم من تحديد الموعد الأمثل لبدء وإنهاء عملية الري، الأمر الذي يُسهم في رفع كفاءة عملية الري وترشيد استخدام المياه والطاقة وتحسين جودة المحاصيل، بالإضافة لتحقيق التحكم الكامل في المنظومة المائية من خلال ربط عملية الري بالأراضي الزراعية بمنظومة تشغيل الآبار الجوفية.