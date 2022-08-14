وزير الري الجديد: سنكمل المسيرة العريقة للحفاظ على مياه مصر

وجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الجديد الشكر والتقدير للقيادة السياسية علي توليه حقيبة وزارة الموارد المائية والري.

وقال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «كل الشكر والتقدير للقيادة السياسية على الثقة الكبيرة وتكليفي بحقيبة وزارة الموارد المائية والري الآن أعود إلي وزارتي التي شرفت بالعمل فيها في مستهل حياتي المهنية لأكمل المسيرة خلفا لأخي العزيز الدكتور محمد عبد العاطي الذي أكمل عمله بكل إخلاص وتفاني».

وزير الري: سنستمر في مسيرة مدرسة الري العريقة

وتابع قائلا: «سنستمر بإذن الله في مسيرة مدرسة الري المصرية العريقة لتوظيف كل السبل الفنية المتطورة والتعاون المشترك مع الجميع بالداخل والخارج؛ للحفاظ على مياه مصر وإدارتها بطرق علمية حديثة لضمان وصول المياه للمواطنين في جميع أنحاء مصر بالكميات الرشيدة والجوده المطلوبة كل التحيه والتقدير لرجال الري المخلصين».