تجديد حبس المتهم بقتل «شهيد الشهامة» في البحيرة 15 يوماً

قرر قاضي المعارضات بمحكمة بندر دمنهور، في محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المتهم بقتل شقيق زوجته، أثناء دفاعه عن شقيقته، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات.

ضبط المتهم بقتل شقيق زوجته

وتمكن ضباط مباحث مركز دمنهور من ضبط صاحب محل أقمشة، يُدعى «محمد دعبيس»، إثر قيامه بالتعدي على شقيق زوجته ويدعى «أحمد حمدي عبدالكريم»، أثناء مشاجرة بينهما، لقيام المتهم بالتعدي على زوجته، شقيقة المجني عليه، أسفرت عن مقتل شقيق الزوجة.

تشييع جثمان «شهيد الشهامة»

كان قد شيع الآلاف من أهالي مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة جثمان شهيد الشهامة وسط حالة من الحزن والصدمة التي عاشها أهله لاسيما أن خطوبته كانت بعد أيام قليلة

وترجع أحداث الواقعة حين ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد استقبال المستشفى العام جثة شاب في العقد الثالث من عمره، به عدة طعنات نافذة، وجرى نقله إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انتقال الأجهزة الأمنية واعترافات المتهم

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، حيث تبين وفاة المدعو «أحمد حمدي عبدالكريم»، 33 سنة، متأثراً بإصابته بعدة طعنات نافذة، أودت بحياته في الحال، داخل منزل المتهم.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى تحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيق، حيث قرر التصريح بدفن الجثة بعد تشريحها، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.