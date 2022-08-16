شقيقة ضحية الشهامة بالبحيرة: «عايزة جوزي يتعدم علشان قتل أخويا»

كانت الساعة تقترب من الـ12 بعد منتصف الليل، حيث يعم سكون الليل المكان، إلا أن هناك أصواتًا ترتفع من إحدى الشقق السكنية بمنطقة شبرا بمدينة دمنهور، لتسفر بعد دقائق قليلة عن مقتل شاب، هكذا بدأ الوضع في حادث «ضحية الشهامة» بالبحيرة.

«أخويا اتقتل قدام عينيا علشان بيدافع عني»، بتلك الكلمات المؤلمة بدأت «نها حمدي» تروي تفاصيل مقتل شقيقها الوحيد «أحمد حمدي عبدالكريم» على يد زوجها، موضحة أن تفاصيل الخلاف بينها وبين زوجها بدأت يوم الجمعة الماضية حيث تعدى زوجها على نجلها، وقال له: «مش عايزك تطلع شبه خالك حقود»، وعقب ذلك اتصل طفلها بخاله ليطلب منه حماية والدته.

المتهم أعد سكنيا لقتل شقيق زوجته

وتابعت ودموعها تنهمر من عينيها، أن زوجها أعد سكينًا قبل قدوم شقيقها، وبمجرد وصوله إلى منزله وقال له: «مالك يا محمد فيه إيه؟» انهال عليه المتهم بالطعنات وسدد له 13 طعنة نافذة أودت بحياته، وفر هاربًا.

مقتل الشاب أمام شقيقته

«المتهم طعن أخويا في كل جسمه ودمه كان مالي هدومي»، هكذا واصلت شقيقة ضحية الشهامة بالبحيرة حديثها، مشيرة إلى أن طفليها مصابين بحالة من الصدمة عقب واقعة قتل خالهما أمام أعينهما، وحاولا إبعاد والدهما عنه، وقالا له: «حرام عليك يا بابا سيب خالي».

الضحية يرعى أولاد المتهم

وقالت شقيقة ضحية الشهامة بالبحيرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أخويا شالني لما جوزي رماني، وعايزة جوزي يتعدم»، موضحة أن والديها وشقيقها الأكبر توفيا منذ فترة ولم يبقى لها سوى شقيقها الذي توفى على يد زوجها.

وأشارت إلى عدم وجود اتصال بين زوجها وشقيقها منذ 5 سنوات، كما أن أهلها توقفوا عن زيارة منزلها نظرًا لسلوكه السئ، مشيرة إلى أن خطوبة شقيقها كانت بعد أيام قليلة إلا أنه قُتل.

المتهم دائم التعدي على زوجته

وتابعت أن زوجها دائم التعدي عليها، وحررت ضده عدة بلاغات سب وقذف وعدم تعرض، لأنه أصابها بكدمة على القلب، وثقب في الأذن، في وقت سابق.

وتابعت أن معيشتها السيئة معه دفعتها لترك منزله، والتوجه إلى منزل شقيقها الذي تولي رعاية أبنائها قرابة العامين، إلا أنه سعى للتصالح معها.

تفاصيل الواقعة

وترجع أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا يفيد بمصرع شاب في العقد الثالث من عمره يدعى أحمد حمدي إثر إصابته بعدة طعنات نافذة على يد زوج شقيقته وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.