خال «مصطفى» ضحية الشهامة في البحيرة: «تصدى للصوص ورموه قدام القطر»

تحدث إبراهيم مندور، خال الشاب مصطفى سعد، ضحية الشهامة في محافظة البحيرة، والذي لقى مصرعه أمس، إثر اصطدام قطار به، قائلًا إن الشاب فارق الدنيا على يد لصوص حاولوا الهرب فلم يجدوا مفرًا سوى التخلص منه، فدفعه أحدهم نحو شريط السكة الحديد ليلقى مصرعه إثر اصطام القطار به.

وأضاف «مندور» لـ«الوطن»، أن الشاب المجني عليه، ابن قرية شبرا النونة بمركز إيتاي البارود بالبحيرة، كان جميل الخلق وهادئ الطباع، وسمعته حسنة لدى جميع أهالي القرية، حتى وقت وفاته كان شهمًا وضرب مثالا في مساعدة الغير.

وأشار خال الضحية، إلى أن «مصطفى» حاول مساعدة صاحب توك توك استغاث به، بعد أن حاول 3 لصوص سرقة «التوك توك» الخاص به، فنادى على الشاب الراحل، الذي دفعته شهامته للدفاع عنه، ولكنه خسر عمره مقابل شهامته.

كما أوضح، أن اللصوص حاولوا الإفلات من قبضة «مصطفى» بعد دفاعه عن صاحب التوك توك، لكنهم لم يجدوا مفرًا سوى إلقائه على قضيب القطار، الذي جاء مسرعًا وصدمه، ليلقى مصرعه في الحال، موضحًا أن الأسرة تطالب بـ القصاص من المتهمين في قتله، الذين حرقوا قلوب الأهالي عليه، وأودعوه قبره في سن 22 عاما.

إخطار أمني بمصرع شاب تحت عجلات القطار

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد باستقبال مستشفى إيتاي البارود المركزي، جثة لشاب في العقد الثالث من عمره، لقى مصرعه تحت عجلات القطار، أثناء عبوره من مكان غير مخصص للمشاة، أمام قرية «شبرا النونة»، دائرة المركز.

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة شاب يُدعى «مصطفى.ع. م.»، مقيم بمركز دمنهور، 23 عاما، تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.