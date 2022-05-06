ضحية الشهامة.. أهالي «ديرب» يستعدون لتشييع جثمان مهندس قُتل في مشاجرة

يستعد أهالي قرية العقل التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، لتشييع جثمان مهندس زراعي لقي مصرعه إثر إصابته بنزيف وشرخ في الجمجمة بعد التعدي عليه بأداة خشبية أثناء تدخله لفض مشاجرة بين عائلتين في القرية.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغًا بوفاة مواطن تدخل لفض مشاجرة

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بتلقي المركز إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي باستقبال محمد أبو رداد، 40 عامًا، جثة هامدة إثر إصابته بنزيف في المخ بسبب تعدي آخرين عليه.

تفاصيل الواقعة والتعدي على المجني عليه

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين وقوع مشاجرة بين اثنين من الجيران في قرية «العقل» بسبب لهو الأطفال، فيما تدخل المجني عليه لفض المشاجرة والتوسط لعقد جلسة صلح بينهما لإنهاء الخلافات.

وأثناء وجود المجني عليه للتحدث مع أطراف المشاجرة تطور الموقف بين المتشاجرين والاعتداء على بعضهم بالضرب، وفي أثناء ذلك تم التعدي على المجني عليه بالضرب على رأسه ما أدى لوفاته.

نقل المجني عليه للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة

وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة إلى المستشفى والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى وألقت الشرطة القبض على 4 أشخاص.

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة الجثة وإجراء التحقيقات اللازمة، وقررت انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثمان وتحديد سبب الوفاة للتصريح بالدفن.

كما باشرت النيابة التحقيق في الواقعة وأمرت بالتحفظ على المتهمين لاستكمال التحقيقات، كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.