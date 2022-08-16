«جازبروم» الروسية: أسعار الغاز في أوروبا قد تقفز 60% خلال فصل الشتاء

قالت شركة «جازبروم» الروسية، منذ قليل، إن أسعار الغاز في أوروبا قد ترتفع بنسبة 60% خلال فصل الشتاء، وفقا لنبأ عاجل بثته شبكة «سكاي نيوز عربية».

روسيا تحذر من ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 60% في الشتاء

وأضافت الشركة أن أسعار الغاز في أوروبا في الشتاء المقبل، مرشحة لأن تصل إلى مستوى 4 آلاف دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك بحسب تقديرات متحفظة.

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بفصل الشتاء

وفي سياق متصل؛ أظهرت التداولات أن سعر الغاز الطبيعي في أوروبا تجاوز اليوم الثلاثاء مستوى 2600 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ بداية مارس الماضي.

وبناء على التداولات فقد صعدت أسعار الغاز الطبيعي اليوم، في السوق الأوروبية بنسبة 13%.