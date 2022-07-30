روسيا ترد على عقوبات أوروبا.. و«غازبروم» توقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا

أعلنت شركة «غازبروم» الروسية، اليوم السبت، وقف شحنات الغاز الطبيعي إلى دولة لاتفيا بأوروبا، وسط توتر بين روسيا والغرب بسبب النزاع في أوكرانيا والعقوبات الأوروبية غير المسبوقة ضد موسكو، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

«غازبروم» توقف شحنات الغاز الطبيعي إلى دولة لاتفيا

وقالت شركة غازبروم الروسية في بيان أصدرته على تطبيق التلجرام «اليوم علقت «غازبروم» شحنات الغاز إلى لاتفيا بسبب انتهاك شروط تسليم الغاز».

كانت شركة «غازبروم» الروسية قد خفضت إمدادات شحنات الغاز الروسي إلى دول أوروبا، بنسبة 20%، و ذلك عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» الأربعاء الماضي.

ووجهت دول الاتحاد الأوروبي اتهامًا واضحًا إلى روسيا بشان استخدام الغاز الروسي كسلاح ضمن الحرب، في حين قالت شركة «غازبروم» إنَّ السبب خفض الإمدادات الغاز إلي لاتفيا يرجع إلى توقف أحد التوربينات التي تضخ الغاز في خط الأنابيب.

خفض استهلاك الغاز الروسي

وفي الأسبوع الماضي، قرر دول الاتحاد الأوروبي خفض استهلاك الغاز الروسي ضمن أزمة كبيرة تهدد الدول الأوروبية التي تعتمد غليها بشكل أساسي في تدفئة المنازل والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

الكرملين: عقوبات أوروبا سبب في خفض إمداد الغاز الروسي لبعض الدول

وفي السياق ذاته، شدد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، على أن العقوبات التى فرضتها أوروبا على موسكو هي السبب الرئيسي للمشاكل التقنية داخل منشات الغاز، إذ أن الدول الأوروبية تعاني من الإجراءات والعقوبات التي تفرضها على روسيا، وفقًا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

خفض إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا وإيطاليا

يذكر أنَّ روسيا خفضت حجم شحناتها مرتين خلال السهر الماضي، إلى ألمانيا وإيطاليا، تحديدًا بعد تطبيق عقوبات أوروبا الصارمة ضد روسيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت يوم 24 فبراير الماضي.