القبض على المتهم بقتل والدته خنقاً بنجع حمادي وتهمة أخرى في انتظاره

تمكنت الأجهزة الأمنية في نجع حمادي، شمال محافظة قنا، من ضبط المتهم بقتل والدته خنقاً، وتركها جثة هامدة في إحدى الوحدات السكنية بقرية «زليتم»، بدائرة مركز نجع حمادي، بعدما هرب عقب ارتكاب الجريمة، وتبين أن المتهم يواجه أيضاً اتهامات بقتل جدته قبل عامين، ولاذ أيضاً بالفرار.

الابن المتهم بقتل والدته في نجع حمادي

كشفت التحريات الأولية لمباحث شرطة نجع حمادي، أن الابن المتهم قام بالتخلص من والدته خنقاً في نجع حمادي، بسبب وجود خلافات بينهما، بسبب المخدرات وخلافات عائلية، وأنه لاذ بالفرار بعد تنفيذ جريمته، وترك والدته جثة هامدة.

وتبين أن المتهم يُدعى «محمد م.»، 26 سنة، ابن المجني عليها، وأظهرت التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية أنه أقدم على خنق والدته، وفر هارباً، كما تبين أنه يعاني من مرض نفسي، نتيجة تعاطيه المواد المخدرة.

تهمة أخرى للابن العاق.. قتل جدته قبل عامين

وكشفت الأجهزة الأمنية عن مفاجأة، تتمثل في أن المتهم أقدم على قتل جدته، المدعوة «عفاف م. ش.»، 76 سنة، بقرية «زليتم»، التابعة لنجع حمادي، بعد العثور عليها جثة هامدة بداخل منزلها، قبل عامين، ولاذ أيضاً بالفرار، قبل أن يقدم على ارتكاب جريمته الثانية، بالإقدام على قتل والدته.

إخطار أمني بالعثور على جثة ربة منزل

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد العثور على جثة ربة منزل تُدعى «عبلة جاد الرب يوسف»، 55 سنة، مقيمة بالعماير السكنية في قرية «زليتم» بنجع حمادي.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي تحت تصرف الجهات المعنية، والتي قررت دفنها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.