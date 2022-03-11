قاتل والدته: كنت عايز أسدد فلوس لصاحبي تمن الحشيش وقالت لي شوف شغلانة

كشفت تحريات المباحث في واقعة قتل سيدة في مدينة السلام على يد نجلها، أن المتهم كان يتعاطى المواد المخدرة، وتبين أنه كان مدينا بمبلغ مالي نظير تعاطيه مخدر الحشيش من أحد أصدقائه، وعندما طلب من والدته المسنة قيمة المبلغ لسداد دينه قالت له «أنا مش هديك فلوس شوف لك شغلانة»، الأمر الذي تسبب في مشادة كلامية بين الطرفين صرخت الأم على إثرها ليقوم المتهم بوضع يده على فمها ثم خنقها بإيشارب خاص بها لتلقى مصرعها على الفور.

تحريات المباحث

ووضحت تحريات رجال المباحث أن المتهم يدعى «بكار.م» في العقد الثاني من عمره، عاطل، خنق والدته بعد أن حاول منعها من الصراخ بوضعه يده على فمها قائلاً في نص التحقيقات: «لم أشعر بنفسى إلا بعد وفاتها»، وحاول المتهم إخفاء الجثة لمدة ثلاثة أيام أسفل سرير بغرفة النوم بعد أن وضعها بجوال، حتى شعرت شقيقتة بتغيب والدتها فقامت على الفور بتحرير بلاغ بقسم أول السلام يفيد بتغيب والدتها.

رائحة كريهة تكشف تفاصيل الجريمة

تمكنت فرق البحث من اكتشاف الواقعة بعد انتشار رائحة كريهة لجثة السيدة بعد ثلاثة أيام من وفاتها ليقوموا بتحرير بلاغات، وبالانتقال لمكان الواقعة تبين العثور على جثمان لسيدة مسنة ملامحها غير واضحة في حالة تعفن رمي كامل، وبمواجهة نجلها بما سلف ذكره وتضييق الخناق عليه أقر بارتكابه الواقعة نتيجة مشادة كلامية حدثت بينه وبين والدته تطورت إلى أن تعدى عليها وخنقها.

وتم إخطار النيابة العامة التي قررت جهات التحقيق تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأمرت بنقل الجثمان للمشرحة وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وإعداد تقرير رسمي بسبب الوفاة، كما أمرت بعمل تحليل مخدرات للمتهم للكشف عن تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، وصرحت بالدفن وتتابع النيابة العامة سير مجرى التحقيقات.