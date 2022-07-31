العثور على جثة عامل خردة ملقاة في الشارع بقنا

نقلت الأجهزة الأمنية في مدينة قنا على جثة عامل خردة عُثر عليها في شارع «سفينة» بالمدينة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، وجاري تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد العثور على جثة عامل خردة في شارع «سفينة»، وانتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارة إسعاف، وفرضت كردونا أمنيا في محيط موضع الجثة.

الجثة ملقاة في الشارع

وبحسب بيان مرفق إسعاف قنا، فإن الجثة لشخص يدعى حسن بغدادي، 35 عاما، كان ملقى في الشارع في نهايته ناحية منطقة البياضية بالقرب من مدينة العمال، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لمعرفة أسباب الوفاة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكلفت جهة التحقيق بانتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثة، كما كلفت مباحث بندر قنا بسرعة كشف لغز مقتل عامل خردة وإلقاء جثته في الشارع.

حبس صاحب مصنع متهم بقتل موظف

وفي سياق آخر، قررت جهة التحقيق في مركز قوص، جنوب محافظة قنا، استمرار حبس صاحب مصنع في مركز قفط، لقيامه بقتل موظف أثناء مطالبته برد مبالغ مالية.

وتبين أنه بعد عملية القتل قام الجاني بحرق الجثة ووضعها في برميل بترول محكم، وإلقاء جثته في نهر النيل، كما تبين أن المجني عليه طالب المتهم بمبلغ مالي كان قد اقترضه، وقدره 400 ألف جنيه. وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة للتحقيق.