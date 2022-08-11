«وقعت عليه عربية كارو وهو بيلعب».. مصرع طفل بقرية «المقربية» في قنا

لقي طفل مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوط عربة كارو عليه أمام منزله، بقرية المقربية التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

واستقبل مستشفى قوص المركزي، حمزة ياسر عبدالعزيز، 6 سنوات، جثة هامدة، إثر سقوط عربة كارو عليه أثناء اللهو أمام منزله، بقرية المقربية بقوص.

إيداع الجثة المشرحة واستدعاء والدة الطفل

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف، وتم نقل الجثة، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفي قوص المركزي.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، التي استدعت والدته للسؤال.

دفن جثة طفلة في الوقف

كانت نيابة مركز الوقف، شمال محافظة قنا، اليوم، صرحت بدفن جثة طفلة توفيت إثر صاعق كهربائي بقرية المراشدة دائرة المركز

وتلقى مدير أمن قنا إخطارا يفيد بمصرع طفلة متأثرة بإصابتها بصعق كهربائي بقرية المراشدة بمركز الوقف.

على الفور انتقلت الإسعاف الي مكان الواقعة وتبين مصرع «فاطمة.إ.ا»، 11 عاما بصعق كهربائي داخل منزلهم بقرية المراشدة بمركز الوقف.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، التي صرحت بدفن الجثة.