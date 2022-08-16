الحكومة: بدء طباعة 256 ألف بطاقة تكافل وكرامة للأسر الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا للاطمئنان على إجراءات تنفيذ الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وحضر الاجتماع، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، كما شارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

تنظيم صرف السلع التموينية للمواطنين

وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين إلى أنه فيما يتعلق بالجزء الخاص بالتموين، تم التنسيق مع مسئولي هيئة الرقابة الإدارية لاختيار الأسر المستحقة، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي بإصدار قوائم الذين سيصرفون هذه السلع، مضيفا أنه أصدر أمس قرارا لتنظيم صرف السلع التموينية للمواطنين من أصحاب بطاقات الدعم التمويني، الذي نص على قواعد محددة تحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من مستحقي الدعم التمويني.

توزيع البطاقات بالتعاون مع هيئة البريد

ومن جانبها، أوضحت وزيرة التضامن، أنه تم البدء في طباعة 256 ألف بطاقة للأسر التي ستنضم لمعاش تكافل وكرامة بعد التحقق من أحقية أصحابها، وبدأ توزيعها بالتعاون مع هيئة البريد، مؤكدة أن الموارد المالية متاحة، ويتم استكمال طباعة وتوزيع باقي الـ 500 ألف بطاقة للمستحقين تباعا.

كما أكدت الوزيرة خلال الاجتماع، أنه تم حصر المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، بهدف توفير الكراتين الغذائية للمواطنين المستحقين، كما يتم التنسيق مع وزارة الأوقاف فيما يتعلق بتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة.