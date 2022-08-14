وزيرة التضامن: ننفذ توجيهات الرئيس بتعويض أسر الضحايا ورعاية المصابين

أكدت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنَّ الوزارة ستقدم تعويضات لأسر ضحايا حريق كنيسة أبي سيفين بإمبابة في محافظة الجيزة، موضحة أنَّه جار حالياً حصر أعداد الإصابات والوفيات بالتنسيق مع مستشفى إمبابة ومستشفى العجوزة وتقديم الدعم النفسي والصحي لهم على أكمل وجه.

القباج: مؤسسات المجتمع المدني تعمل على تقديم كل الرعاية الصحية

وأضافت «القباج» لـ«الوطن»، أنَّ الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة الحادث وتقديم كل سبل الرعاية المختلفة للمصابين وهناك تنسيق بين كل الاتجاهات، مؤكّدة تقديم كل الدعم والتعويضات الكاملة لأسر الضحايا، موضحة أنَّ مؤسسات المجتمع المدني تعمل على تقديم كل الرعاية الصحية والوقوف بجانب أسر ضحايا الحادث.

القباج: أتابع حالة المصابين بمستشفيي العجوزة وإمبابة العام

وأكّدت نفين القباج، أنَّها تتابع حالة المصابين بمستشفيي العجوزة وإمبابة العام، مقدمة التعازي لأسر ضحايا كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي منذ قليل رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة، لافتة إلى توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.