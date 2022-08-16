خبير: التعديل الوزاري هدفه تسريع مشروعات التنمية وتحقيق رضا المواطن

قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن مؤسسات التقييم الدولية ترصد كل ما يحدث في هذه الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وكل خطوة يتم تحليلها بشكل جيد في ظل التحديات التي تشهدها الحكومات على مستوى العالم.

التعديل الوزاري يؤكد أن الحكومة تستهدف تسريع الأعمال

وأوضح «إبراهيم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «dmc»، أن التعديل الوزاري يؤكد أن الحكومة تستهدف تسريع الأعمال ومواجهة التحديات الراهنة، وتتعامل معها بشكل مباشر من أجل تحقيق أعلى درجة من رضا المواطن في الشارع المصري، لافتا إلى أن التعديل أمر إيجابي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

تعديل الحقائب الوزارية

وأشار الدكتور هشام إبراهيم إلى أن الحكومة عدلت عددا من الحقائب الوزارية الاقتصادية، ومنها وزارة التجارة والصناعة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتوطين التكنولوجيا في الفترة الراهنة، وكذلك قطاع الأعمال الذي يأتي في ظل جهود الدولة للعمل على تطوير ملف الأعمال وفتح آفاق جديدة للاستثمار، لافتا إلى أن قطاع السياحة أيضا كان بحاجة للتنشيط والانتشار في الأسواق المصدرة للسياحة، بما يؤكد أن الحكومة تعمل على تنشيط هذا القطاع بشكل إيجابي.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن التعديلات الوزارية أمر معروف لدى جميع الحكومات وليست مصر فقط، خاصة تلك التي تستهدف التنمية الحقيقة بجميع مستوياتها، وكذلك تسريع وتيرة سير العمل في المشروعات والخطط التي تضعها من خلال الوزارات والهيئات المعنية.