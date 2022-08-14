نائب بالتنسيقية: التعديلات الوزارية بعد دراسة مستفيضة لاحتياجات المواطن

قال عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ هناك حالة من السيولة فيما يتعلق بمناقشات التعديلات الوزارية عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحًا: «لا نستبعد تماما وجود الكتائب الإلكترونية التي تحاول التشكيك في أي شيء تفعله الدولة المصرية».

وأضاف درويش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج التاسعة، على القناة الأولى: «التعديلات الوزارية لـ13 حقيبة وزارية تعني أن القيادة السياسية تضع نصب أعينها بعض الملفات المتصلة بشكل مباشر مع المواطن، مثل ملف التنمية المحلية وقانون التصالح ومنظومة النظافة ورؤية تجاه السياسة الخارجية من خلال وزارة الهجرة وتصحيح مسار وزارة الصحة»، مشددًا على أن المجلس النيابي سيمارس أقصى درجات المراقبة على الأداء الحكومي.

التعديلات الوزارية سبقها دراسات مستفيضة

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التعديلات الوزارية سبقها دراسات مستفيضة للاحتياجات المباشرة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الجديد ومحافظ البحيرة السابق، من داخل المنظومة ويعلم جيدا مشكلات المحليات ومشكلات الوحدات المحلية والمشكلات التي تشكل صعوبة شديدة جدا في المحافظات.

وأوضح أن الوزير الجديد يعرف المشكلات المصاحبة لقانون التصالح والاشتراطات البنائية وكيفية مواجهة مسألة التعدي على الأراضي الزراعية وتآكل الرقعة الزراعية ومجابهة البناء المخالف ومنح متسع قانوني ومساحة قانونية للمواطن لممارسة حقه التشريعي والدستوري الكامل في أن يكون له سكن محترم.

مصر تحاول مواكبة التطورات العالمية في ملف المخلفات

وأكد، أن مصر حاولت مواكبة التطورات العالمية في ملف منظومة المخلفات من خلال هذه المنظومة، ولكن هناك معاناة من تكدس كبير منها، وبالتالي، فإن هذا الملف في حاجة إلى حلول، كما أنّ المواقف العشوائية من الملفات التي تحتاج إلى التعامل معها.