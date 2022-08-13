حزب الشعب الديموقراطي: التعديلات الوزارية انطلاق للجمهورية الجديدة

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديموقراطي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرب المثل في احترام الدستور والقانون للشعب وكل العالم من خلال التعديل الوزاري الأخير الذي شمل 13 حقيبة وزارية، حيث دائما ما يستند الرئيس على الشرعية الدستورية، وفي هذا تأكيد على أن الجمهورية الجديدة التي نعيشها ستعتمد على احترام الشرعية الدستورية والقانون.

فؤاد: وزير التربية والتعليم الجديد بدأ بالطباشيرة

وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن التعديل الوزاري يعتبر تأسيسا وانطلاقا للجمهورية الجديدة، حيث بدأت تلك الإجراءات بتغيير وزير التربية والتعليم السابق ليحل محله الوزير رضا حجازي، «وزير التربية والتعليم الجديد بدأ بالطباشيرة».

فؤاد: كل طلاب مصر حرموا من تحية العلم

واستطرد: «استعادة دور المدرسة سيؤكد الوطنية بالنسبة للطلاب، وكل طلاب مصر حرموا من تحية العلم، حيث اعتمدوا على السناتر ولم يذهبوا للمدارس نتيجة الضغوط في المناهج، والوزير السابق قام بعمل تكنولوجي كبير، وحمل مهمة ثقيلة، ولكن المرحلة الحالية تحتاج لوزير جديد، وكل الشكر لجهود الوزير السابق».

وأوضح أنه لا يوجد أي شخص اتهم الوزراء السابقين بالتقصير في أعمالهم، مشيرا إلى أن مصر دولة زراعية، ولابد أن نولي الزراعة قدرا كبيرا من الأهمية، وذلك عبر التنسيق مع وزارة الصناعة، «يجب أن نعتمد صناعات تعتمد على الزراعة، بالإضافة إلى السياحة، وتم اختيار عنصر عظيم ليقود السياحة خلاله الفترة المقبلة، ونسعى للتنافس مع دول أوروبا، والتي تقوم بمنافستنا بشكل كبير».