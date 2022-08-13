«حقوق الإنسان بالنواب»: التعديلات الوزارية تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التعديلات الوزارية جاءت في إطار اهتمام الرئيس السيسي بالمواطن المصري خاصة في الخدمات والقطاعات الخدمية، لافتا إلى أن التعديلات الوزارية جاءت للتواكب مع الجمهورية الجديدة خاصة فيما يتعلق بالأمور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من الناحية التي تمس المواطن بشكل مباشر.

إنجازات كبيرة قدمتها الحكومة من أجل المواطن المصري

وأوضح «رضوان» في مداخلة هاتفية لفضائية «اكسترا نيوز» أنه خلال الفصل التشريعي الأول والثاني لاحظ البرلمان إنجازات كبيرة قدمتها الحكومة من أجل المواطن المصري، لافتا إلى أن المتابعات البرلمانية أكدت أن هناك العديد من الحقائب الوزارية كانت بالفعل بحاجة لتغيير الأشخاص لضخ دماء جديدة في الوزارات الخدمية.

دولة مؤسسات

وأشار النائب طارق رضوان إلى أن الدولة المصرية دولة مؤسسات وليست أفراد ولذلك جاء التعديل الوزاري اليوم في إطار تنظيم العلاقات بين الحقائب الوزارية التي تمس الخدمات المقدمة للمواطن المصري، لافتا إلى أن البرلمان يدرك جيدا ما يحدث في الملفات الخدمية نتيجة لتعامله بشكل مباشر مع المواطن لقضاء حاجته وتوفير متطلباته.

التعليم والصحة من القطاعات الرئيسية التي تمس المواطن

وأكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر تشهد انطلاق مبادرة حياة كريمة التي تمس بشكل مباشر ملايين المواطنين المصريين في القطاعات الخدمية، لافتا إلى أنه يجب الحفاظ على التواصل الفعال بين الوزارات والهيئات والمبادرة الرئاسية حياة كريمة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن المصري.

وأضاف النائب طارق رضوان، أن التعليم والصحة من القطاعات الرئيسية التي تمس المواطن وشهدنا طفرة في الإنشاءات للمستشفيات والمدارس ولذلك تحتاج الصحة والتعليم لمزيد من الجهد والعمل المستمر من خلال دماء جديدة تتحمل المسؤولية.