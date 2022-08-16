بنسبة نجاح 80.7%.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني ببني سويف
كتب:
عمرو رجب
07:25 م | الثلاثاء 16 أغسطس 2022
محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني
عقب اعتماد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022، والتي وصلت نسبة النجاح إلى 80.74% للطلاب النظاميين، بدأت مديرية التربية والتعليم في المحافظة الاستعداد لتنسيق هؤلاء الطلاب.
وتقدم لامتحان الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2021/ 2022 المنتهي، 19471 طالباً وطالبة، حضر منهم 16964 طالباً وطالبة، نجح منهم 13696 طالباً وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح للدورالثاني لطلبة المنازل 84.57%، حيث تقدم للامتحان 443 طالباً وطالبة، حضر منهم 350 طالباً وطالبة، ونجح منهم 296 طالباً وطالبة.
نسبة النجاح في الصف الثالث الإعدادي ببني سويف 90.55%
من جانبه، أوضح محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، أن النسبة العامة للنجاح في الدورين الأول والثاني، للصف الثالث الإعدادي، بلغت 90.55% للطلبة النظاميين، بينما النسبة العامة للنجاح لطلبة المنازل 84.7% للدورين.
إدارة إهناسيا تحتل المركز الأول في نتيجة امتحانات الدور الثاني
وعلى صعيد ترتيب الإدارات التعليمية في الدور الثاني، فقد جاءت إدارة إهناسيا في المركز الأول، بنسبة نجاح 80.84%، تلتها إدارة سمسطا في المركز الثاني، بنسبة 78.88%، بينما جاءت إدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة نجاح 74.3%، وإدارة بني سويف في المركز الرابع بنسبة 70.69%، وفى المركز الخامس إدارة الفشن، بنسبة 68.57% فيما جاءت إدارة الواسطى في المركز السادس بنسبة نجاح 67.91%، ثم إدارة ببا في المركز السابع بنسبة 53.45%.
إدارة بني سويف تحتل المركز الاول في نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية
وبذلك يكون إجمالي ترتيب الإدارات التعليمية على مستوى الدورين الأول والثاني على النحو التالي:
- إدارة بنى سويف فى المركز الأول بنسبة نجاح 94.8%.
- إدارة اهناسيا فى المركز الثانى بنسبة 94.4%.
- إدارة ناصر فى المركز الثالث بنسبة نجاح 92.5%.
- إدارة سمسطا فى المركز الرابع بنسبة 90.8%.
- إدارة الواسطة في المركز الخامس بنسبة 89.3%.
- إدارة ببا في المركز السادس بنسبة نجاح 87.6%.
- إدارة الفشن فى المركز السابع بنسبة نجاح 83.9%.