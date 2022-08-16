بنسبة نجاح 80.7%.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني ببني سويف

عقب اعتماد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022، والتي وصلت نسبة النجاح إلى 80.74% للطلاب النظاميين، بدأت مديرية التربية والتعليم في المحافظة الاستعداد لتنسيق هؤلاء الطلاب.

وتقدم لامتحان الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2021/ 2022 المنتهي، 19471 طالباً وطالبة، حضر منهم 16964 طالباً وطالبة، نجح منهم 13696 طالباً وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح للدورالثاني لطلبة المنازل 84.57%، حيث تقدم للامتحان 443 طالباً وطالبة، حضر منهم 350 طالباً وطالبة، ونجح منهم 296 طالباً وطالبة.

نسبة النجاح في الصف الثالث الإعدادي ببني سويف 90.55%

من جانبه، أوضح محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، أن النسبة العامة للنجاح في الدورين الأول والثاني، للصف الثالث الإعدادي، بلغت 90.55% للطلبة النظاميين، بينما النسبة العامة للنجاح لطلبة المنازل 84.7% للدورين.

إدارة إهناسيا تحتل المركز الأول في نتيجة امتحانات الدور الثاني

وعلى صعيد ترتيب الإدارات التعليمية في الدور الثاني، فقد جاءت إدارة إهناسيا في المركز الأول، بنسبة نجاح 80.84%، تلتها إدارة سمسطا في المركز الثاني، بنسبة 78.88%، بينما جاءت إدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة نجاح 74.3%، وإدارة بني سويف في المركز الرابع بنسبة 70.69%، وفى المركز الخامس إدارة الفشن، بنسبة 68.57% فيما جاءت إدارة الواسطى في المركز السادس بنسبة نجاح 67.91%، ثم إدارة ببا في المركز السابع بنسبة 53.45%.

إدارة بني سويف تحتل المركز الاول في نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

وبذلك يكون إجمالي ترتيب الإدارات التعليمية على مستوى الدورين الأول والثاني على النحو التالي:

- إدارة بنى سويف فى المركز الأول بنسبة نجاح 94.8%.

- إدارة اهناسيا فى المركز الثانى بنسبة 94.4%.

- إدارة ناصر فى المركز الثالث بنسبة نجاح 92.5%.

- إدارة سمسطا فى المركز الرابع بنسبة 90.8%.

- إدارة الواسطة في المركز الخامس بنسبة 89.3%.

- إدارة ببا في المركز السادس بنسبة نجاح 87.6%.

- إدارة الفشن فى المركز السابع بنسبة نجاح 83.9%.