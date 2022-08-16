رئيس التحرير

أحمد الخطيب

الكنيسة تعلن تفاصيل حادث حريق «القديس الأنبا بيشوي» في المنيا: لا وفيات أو إصابات

كتب:

مصطفى رحومه
06:47 م | الثلاثاء 16 أغسطس 2022
كنيسة الأنبا بيشوي في المنيا

كنيسة الأنبا بيشوي في المنيا

شب حريق، ظهر اليوم، بكنيسة القديس الأنبا بيشوي بمدينة المنيا الجديدة، أسفر عن تدمير محتويات الكنيسة بالكامل، ودون وقوع أي حالات إصابة أو وفاة.

وعلى الفور حضرت قوات الحماية المدنية التي استطاعت احتواء الحريق قبل أن يمتد أكثر، بالإضافة إلى حضور سيارات الإسعاف.

وتقوم جهات التحقيق حاليًّا بعملها لتحديد أسباب الحريق وحصر التلفيات.

وصل إلى موقع الحادث عقب وقوعه كل من نيافة الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا التي تتبعها الكنيسة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وقيادات المحافظة.

اقرأ المزيد:

كنيسة العذراء بطهنا الجبل تنظم دورة رمضانية في المنيا

محافظ المنيا: الموافقة على توفيق أوضاع 70 كنيسة ومبنى خدميًا

محافظ المنيا يتفقد موقع حريق كنيسة الأنبا بيشوي بعد السيطرة عليه

النيابة العامة: حريق كنيسة المنيا لم يسفر عن إصابات أو وفيات
بقلم مصطفى رحومه