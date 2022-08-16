الكنيسة تعلن تفاصيل حادث حريق «القديس الأنبا بيشوي» في المنيا: لا وفيات أو إصابات

شب حريق، ظهر اليوم، بكنيسة القديس الأنبا بيشوي بمدينة المنيا الجديدة، أسفر عن تدمير محتويات الكنيسة بالكامل، ودون وقوع أي حالات إصابة أو وفاة.

وعلى الفور حضرت قوات الحماية المدنية التي استطاعت احتواء الحريق قبل أن يمتد أكثر، بالإضافة إلى حضور سيارات الإسعاف.

وتقوم جهات التحقيق حاليًّا بعملها لتحديد أسباب الحريق وحصر التلفيات.

وصل إلى موقع الحادث عقب وقوعه كل من نيافة الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا التي تتبعها الكنيسة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وقيادات المحافظة.