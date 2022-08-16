استشاري بالأمم المتحدة: الحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلبا في التغيرات المناخية

قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ، إننا في مرحلة حرجة من نقص الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت بدورها لرفع أسعار السلع الغذائية والطاقة وأنتجت مشكلات بسلاسل الإمداد، لافتا إلى أن أوروبا تشهد موجة غير مسبوقة في التغيرات المناخية، وكذلك انخفاض مستوى المياه في الأنهار.

تركيزات الانبعاثات الحرارية والغازات الدفيئة

وأوضح «طنطاوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «dmc»، أن تركيزات الانبعاثات الحرارية والغازات الدفيئة في الهواء الجوى ارتفعت بشكل يؤثر على كل نظم الحياة على كوكب الأرض، لافتا إلى أن الأنهار الرئيسية في أوروبا والمسؤولة عن الإنتاج الزراعي أصبحت مهددة بفقد 60% من مياهها ويؤثر ذلك بشكل صريح على الإنتاج الزراعي ما دفع الحكومات الأوروبية لمناشدة الشعوب ترشيد استهلاك المياه في أسرع وقت.

أقسى موجة جفاف لم تمر على أوروبا منذ 500 سنة

وأشار الدكتور سمير طنطاوي، إلى أن الأمطار بدأت تقل في سقوطها على الدول الأوروبية وشهدت أوروبا أقسى موجة جفاف لم تمر عليها منذ 500 سنة، موضحا أن السيناريوهات الخاصة بالتغيرات المناخية توضح أن الأزمات المناخية ستكون متكررة خلال السنوات القادمة بما يعني أنه لا بد من الاتحاد بين الدول واتفاق القيادات السياسية لمواجهة التغيرات المناخية بأسرع وقت ممكن قبل تفاقم الأزمة.

وأكد أن الدول الأوروبية لديها إمكانات للتعامل مع الأزمة المناخية ولكن هناك دولا نامية ليس لديها أي قدرات لمواجهة أي مشكلات، ويجب التفكير في وضع تلك الدول خلال أزمة تغيرات المناخ، لافتا إلى أن ما حدث من تغيرات مرئية هو علامات صريحة لخطورة التغيرات المناخية وإن لم يتم مواجهة تلك المؤشرات بشكل عملى على أرض الواقع ستكون النتائج كارثية في ظل ارتفاع الانبعاثات في الهواء الجوي، ولابد من دعم نظم الطاقة النظيفة في أسرع وقت ممكن.