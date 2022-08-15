 وزيرة البيئة: نسعى لرفع الوعي ومشاركة الشباب في أنشطة التغيرات المناخية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن القيادة السياسية وجهت برفع الوعي البيئي بالتزامن مع استضافة مصر قمة المناخ، وبدأت الوزارة في عدة مشروعات وكان آخرها مبادرة «رجع الطبيعة لطبيعتها» لتوعية جميع أطياف المجتمع بالتعاون مع الكنيسة المصرية والأزهر الشريف لتحديد الأنشطة الخاصة بالتصدى لتغيرات المناخ، ورفع الوعي ومشاركة الشباب في أنشطة مكافحة التغيرات المناخية.

مبادرة «حياتنا مناخنا»

وأوضحت «ياسمين فؤاد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن وزارة البيئة وقعت بروتوكول تعاون متخصص مع الأزهر الشريف، وأطلقت اليوم مبادرة «حياتنا مناخنا» الذي يركز على التدريب والقوافل الدينية والمؤتمر السنوى للجمع بين الخبراء في مجال العلوم البيئية والمناخ والشريعة الإسلامية واستخدام منصات الأزهر لربط الوعي بالجانب الديني.

ربط التغيرات المناخية بحياتنا اليومية

وأشارت «فؤاد» إلى أن المبادرة مستمرة حتى أغسطس 2023 وتتضمن إعلانات في الشوارع والميادين العامة من أجل ربط التغيرات المناخية بحياتنا اليومية، وربطها بالغذاء والماء والطاقة، لافتة إلى أن الهدف هو رفع الوعي ومشاركة جميع المواطنين والمحافظات في مواجهة التغيرات المناخية.

مصر تتأثر بالتغييرات المناخية مثل باقي الدول

وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر تتأثر بالتغييرات المناخية مثل باقى الدول، إذ ليس الأمر مجرد ارتفاع في درجة الحرارة، بل أن هناك بعض المحاصيل الزراعية تأثرت بشكل كبير بالتغيرات المناخية في العديد من الدول وليست مصر فقط، ووتيرة التغيرات المناخية كانت سريعة ومتقاربة وخاصة في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أننا وجدنا تزايد سرعة الأمطار في وقت متقارب قد تعجز البنية التحتية أحيانا عن استقباله.