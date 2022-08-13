محافظ الإسماعيلية: نقاوم التغيرات المناخية بالحدائق والأشجار 

أكد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة تعمل عى زراعة عدد كبير من الأشجار في معظم الأماكن، للعمل علي مجابهة ظاهرة التغير المناخي التي تواجه العالم أجمع.

واضاف اللواء شريف بشارة، في تصريحات لـ«الوطن» أن الإسماعيلية نجحت في إنشاء حوالي 11 حديقة عامة على مدار الأشهر القليلة الماضية، وهو ما ساعد في انتشار اللون الاخضر في المدينة للحد من التغير المناخي.

بشارة: حولنا مقالب قمامة إلى حدائق

وقال محافظ الإسماعيلية إنه بالتعاون مع مديرية النقل والطرق، نجحت المحافظة في تحويل عدد من الأماكن المهملة، والتي كانت بمثابة مقالب للقمامة، إلى مسطحات خضراء في أكثر من حي، للحد من التغيرات المناخية.

وتابع أن هذه المسطحات الخضراء تساعد على زيادة نقاء الجو، وأيضاً الأشجار التي يتم زراعتها، تساعد في تقليل نسبة التلوث والانبعاثات الحرارية التي يعاني منها الكوكب بالكامل.

المحافظ: نستهدف زراعة مليون شجرة

وقال بشارة إن الإسماعيلية بدأت في زراعة كمية من الأشجار ضمن مبادرة لزراعة مليون شجرة في المحافظة، ضمن مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأضاف أن المحافظة اتخذت عدة خطوات هامة في عمليات الزراعة علب مدار الأشهر الماضية وأنه جاري استكمالها في كافة المراكز والقري والمدن.

مصر تستضيف قمة المناخ

وأعلنت الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ عن اختيار مصر ممثلًا عن قارة أفريقيا لاستضافة فعاليات الدورة السابعة والعشرين، والتي ستنعقد في نوفمبر من العام الجاري 2022 بمدينة شرم الشيخ.