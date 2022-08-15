«المركزي للثروة السمكية» ينظم ندوة التغيرات المناخية وتأثيرها على الاستزراع

قال الدكتور رفعت الجمل القائم بأعمال مدير المعمل المركزي للثروة السمكية، إن قضية تغير المناخ تؤثر على كل مسارات التنمية في كل قطاعات الدولة، خاصة القطاع الزراعي، وكان لابد من إلقاء الضوء على أثر التغيرات المناخية على أهم قطاعات الإنتاج الحيواني، وهو قطاع الثروة السمكية، خلال الندوة التى عقدها المعمل بعنوان «التغيرات المناخية وتأثيرها علي الاستزراع السمكي».

وجاء ذلك، في إطار اهتمام الدولة بظاهرة التغيرات المناخية وتأثيرها على قطاعات مختلفة، ومنها القطاع الزراعي في مصر، وفي إطار توجيهات وزير الزراعة السيد القصير والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

قطاع الثروة السمكية

أضاف الجمل، في بيان، أن الأنشطة البشرية هي السبب في التغيرات المناخية وارتفاع درجات حرارة الأرض، وازدياد الأنشطة الصناعية التي تعتمد عليها الحياة، وتؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، ويعتبر قطاع الثروة السمكية وخصوصا الاستزراع السمكي، في مقدمة القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، فإن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى استهلاك الغذاء، وزيادة المخلفات العضوية، لذلك يجب أن نكون على استعداد لاتخاذ كل الاحتياطات التي من شأنها حماية المزارع من المخاطر المتوقعة للتغيرات المناخية.

جودة المياه

أكد الجمل أنه لابد من المتابعة المستمرة لجودة المياه في المزارع السمكية وتطبيق الأمان الحيوي في المزارع السمكية ومتابعة التغذية الصحيحة في الأوقات المناسبة.

وفي ختام الندوة، أكد الحاضرون أهمية دور الإرشاد في التوعية بالممارسات الجيدة، إذ إن دور الإرشاد نقل الخبرات البحثية إلى توصيات قابلة للتطبيق على المستوى الحقلي والإرشادي.