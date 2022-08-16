«الإسكان»: الانتهاء من 10 أبراج تضم 1200 وحدة سكنية ضمن «القاهرة التاريخية»

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن مشروع القاهرة التاريخية يتكون من عدة مشروعات ضخمة، بداية من تطوير ميدان التحرير ومنطقة مثلث ماسبيرو، موضحًا أن الوزارة الآن على مشارف الانتهاء من المراحل الأولى من المنطقة التاريخية، «أهالينا الذين كانوا يعيشون فيها سيعودون إليها بداية من الشهر المقبل»، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من 10 أبراج تضم 1200 وحدة سكنية في مشروع القاهرة التاريخية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي.

مشروع سور مجرى العيون تم عمله في مكان تاريخي

وأضاف «خطاب»، أن هناك مشروع سور مجرى العيون وهو مكان تاريخي وفيه أثر تاريخي، والاستفادة منه بدمج المنظومة الجديدة، وتطوير المكان بمنطقة سكنية ومنطقة ترفيهية ومولات تجارية تخدم المكان السياحي وأهل المنطقة ويتم استخدامها بالصورة الحضارية المرجوة التي كانت مطلوبة في القاهرة، ونسبة التنفيذ تخطت في المنطقة السكنية 75%، وتخطى المول التجاري نسبة الـ55%، ونحن الآن في مرحلة متقدمة من المرافق.

أنظار العالم تتجه إلى مشروع التجلي الأعظم

وعلى جانب آخر، أوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن أنظار العالم تتجه إلى مشروع التجلي الأعظم، على المستوى الثقافي، وهو ما يتم رصده عن طريق الميديا الأجنبية بشكل قوي جدا: «المنطقة فيها آثار دينية، وتحتوي على حدث متعدد الثقافات، ونزود فيه الخدمات حتى يكون هناك استفادة مصرية وعالمية، حيث يجرى تزويده بمرافق حديثة وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى مركز للزوار يختلف عن المركز القديم الذي جرى تطويره، وتم تطوير منطقة إسكان بدوي هناك وجرى تزويدها بمنطقة سكنية جديدة تستوعب كثافة سكنية لأهل المكان والزكوار، بالإضافة إلى التأمين وأعمال لاند سكيب متطورة متوافقة مع النسق الطبيعي».