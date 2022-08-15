بريد الوطن.. شقة ضمن الحالات الأوْلى بالرعاية يا وزير الإسكان

أنا سيدة مطلقة، شاء حظى العثر أن يتم طلاقى مرتين من زيجتين مختلفتين، وأعول ولدين يدرسان فى مراحل التعليم المختلفة، ولم أجد سوى منزل أسرتى يحتوينى عقب الطلاق، لكن أشقائى لم يتحملونى بأولادى، وطردونى فى ساعات الليل المتأخرة، ودُرت كثيراً حتى استقر بى المقام فى شقة استأجرتها من شركة أطلس، طبقاً لقانون الإيجار الجديد، أدفع لها شهرياً 450 جنيهاً، وأنا الآن أسمع عن اهتمام الدولة بالمرأة المصرية، وحقوقها، بعد أن كانت فى دائرة النسيان لفترات طويلة، لذلك أناشد السيد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، التكرم بمنحى وحدة سكنية ضمن الوحدات التى تخصّصها الوزارة للحالات القاسية والأولى بالرعاية.

فاطمة عزوز عبدالغنى المقطم - القاهرة

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