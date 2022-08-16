متحدث «الإسكان»: انتهاء 90% من مشروع «التجلي الأعظم» في سيناء

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروع «التجلي الأعظم» في سيناء له بعد ديني وبيئي، وسيجري افتتاح 4 أجزاء لاستقبال الزوار في فندق بالجزء الجبلي داخل مجمع إداري جديد يخدم المنطقة بجانب تطوير البنية التحتية والطرق، مؤكدًا الانتهاء بنسبة تتراوح ما بين 70% إلى 90% من المشروع، لافتا إلى استمرار التطوير في المكان لاستيعاب الزيادة السكانية وحضور السياح باستمرار إلى المكان.

التطوير في المنصورة الجديدة

وأضاف «خطاب» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المرحلة الأولى في بناء المنصورة الحديثة كانت في 2018، وجرى استصلاح وتطوير 2063 فدانا، وكذلك الممشى السياحي بالكامل ومنطقة الفيلات بالكامل.

محطات تحلية مياه في كفر الشيخ ودمياط

وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جرى إنشاء محطات تحلية مياه في كفر الشيخ ودمياط.

وتابع: «العلمين الجديدة اتعمل فيها مدارس جديدة وجامعات وتنمية في المنطقة الشاطئية، وحاليا يوجد تطوير في القاهرة التاريخية، ومنه تعديل سور مجرى العيون من خلال إنشاء مناطق لمواجهة العشوائيات».