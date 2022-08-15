«الإسكان»: توصيل الصرف الصحي لـ 738 قرية في المرحلة الأولى من حياة كريمة

قال الدكتور طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق والمتحدث الرسمي لمبادرة «حياة كريمة»، إنّ مشروعات المبادرة مقسمة بين وزارة الإسكان بواقع 25 مركز، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة 27 مركز.

وأضاف الرفاعي خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة dmc: «بالنسبة لـ 25 مركزًا التابعة لوزارة الإسكان فإن لدينا 738 قرية نقوم فيها بمد مشروعات الصرف الصحي، وانتهينا من 190 قرية وباقي القرى جاري تنفيذ المشروع بها تباعا بنسب تنفيذ تبدأ من 10% حتى 90% على أن تنتهي المشروعات في 31 أغسطس المقبل».

نسبة تغطية مياه الشرب

وتابع معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق والمتحدث الرسمي لمبادرة حياة كريمة، أن نسب التغطية في مياه الشرب تقدر بنحو 98.6% من السكان، ويجري تنفيذ محطات مياه جديدة لدعم الخدمة في بعض المراكز.

وأشار، إلى إنشاء 35 محطة في الـ 25 مركزًا، وتم الانتهاء من 5 محطات وجاري تنفيذ باقي المحطات للانتهاء منها، موضحًا: «يتم إنشاء بعض الأبار الارتوازية في 25 مركزًا بعدد 75 بئر وتم الانتهاء من 35 بئرًا لتغذية بعض الأماكن وهي مياه صالحة للشرب مثل محطات المياه السطحية».

إعادة تأهيل مشروعات مياه الشرب القائمة

وأكد، أن المبادرة ستشهد إعادة تأهيل مشروعات مياه الشرب القائمة، ففي الماضي كان يتم تنفيذ المشروعات دون إجراء الصيانة أو إعادة تأهيلها، لذلك كانت تعمل بعض المحطات بنصف طاقتها لأنها كانت في حاجة إلى إعادة تأهيل، لذلك فإن المبادرة ستقوم بإعادة تأهيل 62 محطة في المرحلة الأولى حتى تعمل بكامل طاقتها، وتم الانتهاء من إعادة تأهيل 7 محطات.