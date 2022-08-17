13 يوما خلف القضبان.. أدلة الإدانة في قضية تصوير جثمان نيرة أشرف

بعد 13 يومًا خلف القضبان هي مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها 3 ممرضات وشاب في واقعة تصوير جثمان الطالبة نيرة أشرف داخل مستشفى المنصورة التخصصي عقب مقتلها على يد زميلها محمد عادل الصادر بحقه حكمًا بالإعدام بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار، جاء قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل ممرضتين وشاب بعد سداد كل منهم مبلغ 70 ألف جنيه عبارة عن غرامة 50 ألف جنيه لكل منهم صادرة من محكمة و20 ألف جنيه لإيقاف الحكم الصادر بحقهم من محكمة جنايات الاقتصادية بالحبس لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، كما حصلت ممرضة وحيدة على البراءة من تلك التهمة.

وجاء إخلاء سبيل المتهمات بعد الإدانة بحكم قضائي لإيقاف التنفيذ وننشر أدلة الإدانة وفق تحقيقات النيابة العامة..

ممرضة صوَّرت جثمان نيرة وأرسلته لزميلتها

1- في 3 أغسطس الماضي صدر قرار من النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات بتهمة تصوير جثمان نيرة أشرف ونشر فيديو التصوير على فيسبوك، وبحسب أوراق القضية أن المتهمين صوَّروا جثمان نيرة أشرف عقب وصولها مستشفى المنصورة التخصصي بمعرفة المسعفين.

2- ممرضة صورت جثمان نيرة وقالت في التحقيقات إن التصوير كان بغرض عرضه على الطبيب الجراح، وإنها قامت بعد ذلك بتحويل الفيديو إلى صديقتها زميلتها عندما سألتها عن نيرة وباستدعاء الأخيرة أقرت أن الفيديو ظل على هاتفها حتى عرفت بتسريبه على منصة فيسبوك وخافت من المساءلة القانونية فقامت بحذفه قبل القبض عليها بيوم واحد فقط.

شاب نشر فيديو جثمان نيرة على فيسبوك

3 - فيديو تصوير جثمان الطالبة نيرة أشرف تم تسريبه على منصة فيسبوك بسبب تنقل الفيديو بين الممرضات وشاب آخر، وجرى تداول الفيديو على نطاق واسع وأظهر الفيديو الإصابات البالغة برقبة نيرة أشرف ما أثار موجة غضب عارمة لدى رواد منصات التواصل الاجتماعي، وتم تتبع الحساب المسرب منه وألقي القبض على «الأدمن» وهو شاب، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة وأنه عثر على الفيديو ونشره.