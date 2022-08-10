دفاع قاتل نيرة أشرف: سأتقدم بمذكرة الطعن مع فريد الديب الأسبوع المقبل

أعلن أحمد حمد، دفاع محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف، تقديم مذكرة الطعن بالنقض على الحكم صحبة المحامي فريد الديب، بداية الأسبوع المقبل.

دفاع محمد عادل يرد على مذكرة «البري»

وقال «حمد» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه غير مسؤول عن مذكرة النقض التي قدمها «البري»، وكذلك المحامي الكبير فريد الديب، الذي أعلن توليه الدفاع عن محمد عادل، بالتعاون مع «حمد» مضيفًا: «محدش وكله».

وأوضح دفاع محمد عادل أن المحامي خالد البري قدم مذكرة النقض من تلقاء نفسه، ودون توكيل من أحد، تعاطفا مع محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف: «كتب كلمتين وقدمهم».

وقال: أجريت مكالمة مع «البري» بشأن المذكرة التي تقدم بها: «قولتله إزاي تعمل كده، حد وكلك؟.. قالي لأ»، مضيفًا أن مذكرته لن تضر أو تقصر في مسار القضية أو على المذكرة التي سيتقدم بها مع فريد الديب.

موعد مذكرة طعن فريد الديب

وكشف «حمد» عن موعد مذكرة الطعن بالنقض على الحكم المقدمة منه والمحامي الكبير فريد الديب، مؤكدًا أنها ستكون بداية الأسبوع المقبل، وهو موعد نهائي استقرا عليه.

وتقدم اليوم المحامي خالد البري بأول مذكرة طعن بالنقض على الحكم الصادر ضد المتهم محمد عادل، وذلك قبل المذكرة المفترض تقديمها من المحامي الكبير فريد الديب.

البري: «متعاطف مع محمد عادل وأديت رسالتي»

وذكر «البري» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تقدم بالمذكرة تعاطفا مع المتهم محمد عادل وبدون أي أتعاب: «عملت رسالتي لوجه الله ومش منتظر شكر».

وكانت محكمة جنايات المنصورة للدائرة الرابعة قضت حضوريا بإجماع الآراء، بمعاقبة محمد عادل إسماعيل عوض الله بالإعدام شنقًا، وذلك يوم 6 يوليو 2022 الماضي، عما أسند إليه، مع مصادرة السلاح المضبوط معه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.