إخلاء سبيل المتهمين بتصوير نيرة أشرف بعد سداد الغرامة.. «ممرضتان وشاب»

قرر المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، اليوم، إخلاء سبيل شاب وممرضتين بمستشفى المنصورة التخصصي، المتهمين في الواقعة المعروفة إعلاميًا بتصوير جثة الطالبة نيرة أشرف فور وصولها المستشفى، وذلك بعد سداد كل منهم مبلغا وقدره 70 ألف جنيه، قيمة الغرامة المالية والكفالة المستحقة عليهم.

الحكم على المتهمين بتصوير جثة نيرة أشرف

وكانت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، الدائرة الأولى، قضت بمعاقبة كل متهم من المتهمين بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة قدرها 50 ألف جنيه لكل منهم، و20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وبراءة ممرضة من التهم المنسوبة إليها، ومصادرة جميع المضبوطات في القضية المعروفة بـ«فيديو المشرحة»

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف الديسطي، رئيس الدائرة الأولى، وعضوية المستشار محمد أبودنيا، والمستشار هشام نبيل الجمل، والمستشار محمد الطحاوي، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية عبدالعال همام.

إحالة المتهمين بتصوير «نيرة» إلى المحكمة الاقتصادية

وأحالت النيابة العامة 3 ممرضات من مستشفى المنصورة التخصصي وشابا آخر إلى المحاكمة، بتهمة تصوير وترويج مقطع فيديو لجثمان المجني عليها نيرة أشرف، وذلك عقب حادث مقتلها على يد زميلها أمام بوابة جامعة المنصورة «توشكى»، يوم الإثنين الموافق 20 يونيو الماضي.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا أكدت فيه أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت منشورات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن تصويراً لجثمان المجني عليها نيرة أشرف، وأنه تم التقاطه بأحد المستشفيات، فعرضت المقاطع على النيابة المختصة التي تلقت بالتزامن مع ذلك الرصد عريضة مقدمة من والد المجني عليها يشكو فيها مدير المستشفى والطاقم الطبي الذي كان مصاحبًا للمتوفاة لتصويرهم الجثمان، وتسريبهم التصوير ونشره، ما ينال من حرمتها، وأرفق بالعريضة مقطعًا تضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها ظاهرة به الطعنات التي أصيبت بها، كما ظهرت به امرأة تحرك الجثمان لفحص ما به من إصابات.