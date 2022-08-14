محاكمة 3 ممرضات وشاب بتهمة تصوير وبث فيديو لجثمان نيرة أشرف في المشرحة

بدأت محكمة المنصورة الاقتصادية بمحافظة الدقهلية، اليوم، نظر محاكمة 3 ممرضات بمستشفى المنصورة التخصصي وشاب آخر، بعد أن وجهت النيابة العامة لهم اتهامات بتصوير جثة الطالبة نيرة أشرف فور وصولها المستشفى، وبث المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

توافد أسر المتهمين علي المحكمة

وتوافد أسر وزملاء الممرضات بنطاق محكمة المنصورة الاقتصادية، وسط إجراءات أمنية مشددة، ولم يُسمح بدخول المحكمة إلا للمسموح لهم بالدخول فقط.

وقال خالد عبد الرحمن، محامي أسرة نيرة أشرف، لـ«الوطن»، إن القضية أحيلت للمحكمة الاقتصادية لمحاكمة 3 ممرضات تم توجيه الاتهام لهن في تصوير مقطع الفيديو فور وصول جثة نيرة أشرف إلي مستشفى المنصورة التخصصي، إضافة إلى متهم رابع من القاهرة رُصد بعد نشره الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

إحالة المتهمين إلى محكمة المنصورة الاقتصادية

وأحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، 3 ممرضات من مستشفى المنصورة التخصصي، إلى المحكمة الاقتصادية بعد توجيه اتهامات لهن بتصوير ونشر مقطع فيديو لجثمان المجني عليها نيرة ‏أشرف، وذلك يوم الاثنين الموافق 20 يونيو الماضي، وذلك عقب وقوع الحادث التي تعرضت له بالنحر علي يد زميلها أمام بوابة توشكي في جامعة ‏المنصورة، وظهر بالفيديو الإصابات الطعنية والذبحية التي ‏تعرضها لها المجني عليها.‏

وكانت النيابة العامة أصدرت بيانا، أكدت فيه أن والد المجني عليها نيرة أشرف تقدم بشكوى ضد ‏مدير المستشفى والطاقم الطبي الذي كان مصاحبًا للمتوفاة؛ لتصويرهم الجثمان، وتسريبهم التصوير ‏ونشره، ما ينال من حرمتها، وأرفق بالعريضة مقطعًا تضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها ظاهرة به ‏الطعنات التي أصيبت بها، كما ظهرت به امرأة تحرك الجثمان لفحص ما به من إصابات‎. ‎