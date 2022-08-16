خبير: أوروبا أنفقت 100 مليار دولار لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية

قال الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية، إن الدول الأوروبية أنفقت ما يقرب من 100 مليار دولار لمواجهة تداعيات جفاف البحار والأنهار بسبب التغيرات المناخية، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي ذكر أن الاقتصاد العالمي يعاني حالة ضبابية على مستوى كل دول العالم.

تزايد عالمي في معدلات التضخم

وأوضح «زكي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءDMC» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك تزايدا عالميا في معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، مع حالة من ضعف الإنتاج بسبب مشكلات في التوريد وسلاسل الإمداد، إضافة لضعف معدلات النمو حاليا، لافتا إلى وجود سياسة نقدية متشددة ما يؤثر على الأمن الغذائي والطاقة والسيولة «لدينا مسؤولية كبيرة بشأن إعادة إيجاد مصادر للتمويل في ظل ارتفاع معدل الدين الخارجي».

موازنة العام المالي الجديد

وأشار الدكتور نبيل زكي إلى أن هناك كما كبيرا من الشائعات والآراء غير الرسمية بشأن سعر الجنيه وغيره من الأمور الأخرى، وهو أمر لابد من الحرص في التعامل معه، موضحا أن الموازنة العامة لعام 2022 /2033 لمصر توضح أن الإيرادات المتوقعة 1.6 تريليون جنيه مصري.

وأكد أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية، أن الدولار مهم جدا لأي دولة، واليابان اليوم وصلت لمرحلة تمنع من احتمالية تعرضها لمشكلة أو أزمة مالية بسبب التخطيط السليم وتعزيز مصادر الدولار، مشيرا إلى أنه يجب تنمية مصادر الدولار في مصر بشكل متزايد لمواجهة أي أزمات.