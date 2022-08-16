وفاة بطل حرب الاستنزاف اللواء طيار رضا العراقي.. أسقط 5 طائرات إسرائيلية

غيب الموت اللواء طيار أركان حرب متقاعد رضا العراقي، أحد أبطال قواتنا الجوية خلال حربي الاستنزاف وأكتوبر.

وشارك الفقيد في أول انتصار جوي حقيقي لمصر على إسرائيل، بعد هزيمة عام 1967، إذ جرى تجهيز «كمين» لطائرات النخبة الإسرائيلية في هذا التوقيت، عبر دفع طائرتين للاستطلاع، وطاردته الطائرات الإسرائيلية حتى «غرب القناة»، ليتم استهداف طائرتين إسرائيليتين.

تكريم من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر

وأعقب هذا الهجوم تحرك 4 طائرات إسرائيلية لمطاردة البطلين المصريين اللذين أسقطا طائرتين من طائرات النخبة، وتم استهداف طائرتين أسقطا، ليكون المجموع 4 طائرات في دقائق عدة، وهو التحرك الذي أشاد به الفريق أول محمد فوزي وزير الحربية حينها، والتقاهما الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وصدق على منح مبلغ 500 جنيه لكل طيار كمكافأة، وهو مبلغ كبير في هذا التوقيت، ونجمة الشرف العسكرية.

اللواء طيار رضا العراقي أسقط 5 طائرات إسرائيلية

تمكن البطل المصري من إسقاط طائرة إسرائيلية أخرى في عام 1969، كما أسقط طائرة أخرى في عام 1970، في قناة السويس، ثم أسقط طائرتين في يونيو 1970، وطائرة في أكتوبر 1973، حين جرى التصدي لهجوم إسرائيلي على أحد المطارات المصرية.