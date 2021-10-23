قائد عسكري بحرب أكتوبر: حرب الاستنزاف دربت الجنود علميا وعمليا (فيديو)

قال العميد محمد عبدالقادر، قائد السرية الأولى للكتيبة 803، بسلاح المدفعية في حرب أكتوبر، إن الإعداد لحرب أكتوبر المجيدة بدأ عقب نكسة 1967م، فقد كانت ظروف الدولة المصرية في حالة صعبة في الأصعدة كافة، وجرى تغيير قيادات الجيش المصري، وجرى استبدالها بقيادات شابة بديلة مؤهلة جرى تدريبها في أعلى المعاهد العسكرية في مصر وخارجها.

إدخال عناصر ونوعيات جديدة في القوات المسلحة

وأضاف قائد السرية الأولى للكتيبة 803 بسلاح المدفعية في حرب أكتوبر، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنه جرى إدخال عناصر ونوعيات جديدة في القوات المسلحة مثل حملة المؤهلات المتوسط والعليا لاستيعاب سلاح أكثر حداثة من الأسلحة التي كانت القوات المسلحة تستخدمها في هذا التوقيت.

جرى إعداد الضباط والجنود بناءً على خطط علمية

وتابع قائد السرية الأولى للكتيبة 803 بسلاح المدفعية في حرب أكتوبر، أنه جرى إعداد الضباط والجنود بناءً على خطط علمية، فقد جرى التأهيل في معاهد القوات المسلحة للضباط، ومراكز التدريب لصف الضباط والجنود، وتم إدخال أسلحة شرقية أحدث من التي كانت في حوزتهم في عام 1967م.

التدريبات كانت قاسية وعنيفة

وأشار قائد السرية الأولى للكتيبة 803 بسلاح المدفعية في حرب أكتوبر، إلى أن التدريبات كانت قاسية وعنيفة، وكانت حرب الاستنزاف مفتاح حرب أكتوبر، ولولاها لما كانت الحرب، فقد جرى تأهيل الجنود والضباط علميا على جميع المستويات، ثم تأهيلهم عمليا، حيث نفذت القوات المسلحة عمليات إغارة على قوات العدو شرق القناة، ومعارك المدفعية الشهيرة على الجبهة.