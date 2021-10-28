«حرب الألف يوم.. من الاستنزاف إلى نصر أكتوبر» ندوة بـ«القومي للترجمة»

يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي ندوة بعنوان «ذات يوم في مصر.. حرب الألف يوم من الاستنزاف إلى نصر أكتوبر»، وذلك في الساعة 12 ظهرًا يوم الأحد المقبل الموافق 31 أكتوبر 2021 بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.

المشاركون في ندوة القومي للترجمة

يشارك في الندوة كلٍ من: «اللواء محمد عبدالمقصود رئيس قطاع الأزمات والكوارث مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الدكتورة نازك عبدالفتاح أستاذ اللغة العبرية وآدابها بكلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور محمد صالح أستاذ اللغة العبرية وآدابها بكلية الآداب ومدير مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة، ويدير الندوة الدكتور محمد عبود مدرس اللغة العبرية وآدابها بجامعة عين شمس».

تفاصيل ورشة اللغة الروسية بالقومي للترجمة

في سياق آخر يستعد المركز القومي للترجمة لتنفيذ ورشة تدريبية للترجمة الأدبية عن اللغة الروسية. وتهدف الورشة إلى تطوير قدرة المتدربين على الترجمة التحريرية وإثراء معرفتهم من خلال التدريبات والمناقشات التفاعلية المتاحة بين المدرب والمتدربين وترجمة عدد من النصوص الأدبية المتنوعة.

يحاضر فيها الدكتور محمد الجبالي أستاذ ورئيس قسم اللغة الروسية بجامعة عين شمس، حيث تستهدف الورشة طلاب مرحلة الليسانس من أقسام اللغة الروسية بالجامعات المصرية، والمترجمون الناشؤون والخريجون وتنعقد الورشة على مدار 5 أيام منفصلة بمقر المركز القومي للترجمة.

تقام الورشة خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر، وذلك خلال أيام الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

جدير بالذكر أن عدد ساعات اليوم التدريبي 4 ساعات وتبلغ رسوم الورشة 150 جنيهًا، وأشار المركز إلى باب التسجيل في الورشة حتى 4/11/2021 يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الثانية مساءً عدا يومي الجمعة والسبت، وذلك بالحضور إلى إدارة التدريب والجوائز بمقر المركز القومي للترجمة.